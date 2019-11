Diebe in Sankt Augustin : Einbrecher stehlen Tresore aus Förderschule

Sankt Augustin Einbrecher sind in Sankt Augustin in eine Förderschule eingestiegen und haben zwei Tresore gestohlen. Um sich Zugang zu verschaffen, nutzten die Diebe eine mitgebrachte Leiter.

Diebe sind am Wochenende in eine Förderschule in Sankt Augustin eingebrochen und haben dort zwei Tresore gestohlen. Nach Angaben der Polizei befanden sich in den Tresoren Schlüssel zur Schule, etwas Bargeld und eine technische Kommunikationshilfe im Wert von mehreren Tausend Euro.