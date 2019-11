Frankfurter Straße : Unbekannter überfällt Tankstelle in Sankt Augustin

Sankt Augustin Am Dienstagabend ist es in einer Tankstelle an der Frankfurter Straße in Sankt Augustin-Buisdorf zu einem Überfall gekommen. Dort erbeutete ein Unbekannter einige hundert Euro aus der Kasse sowie mehrere Zigarettenschachteln. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

Von Jill Mylonas

Zu einem Überfall ist es am Dienstagabend in Sankt Augustin gekommen. Wie die Polizei mitteilt, betrat ein maskierter Räuber gegen 20.15 Uhr die Tankstelle an der Frankfurter Straße in Buisdorf. Er sei sofort hinter den Kassenbereich gegangen und habe den anwesenden Kassierer mit einem Messer bedroht. Mit den Worten "Mach keinen Stress, ich nehme das Geld und bin weg" forderte er den Tankstellenangestellten zum Öffnen der Kasse auf. Der Mitarbeiter ging auf die Forderung ein, öffnete die Kassenschublade und trat zur Seite.

Der rund 1,85 Meter große und schlanke Unbekannte nahm einige hundert Euro aus der Kasse, griff sich noch mehrere Zigarettenschachteln aus einem Regal und verließ die Tankstelle.

Dabei traf er noch auf eine Zeugin, die gerade die Verkaufsräume betrat. Der komplett schwarz gekleidete Mann ging wortlos an ihr vorbei und entfernte sich über die Frankfurter Straße in Richtung Siegburg.