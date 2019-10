Köln & Rheinland

Ungewöhnliche Festnahme : Kölner Polizei erwartet mutmaßliche Räuber am Tatort

Aufgrund von zwei vergleichbaren Überfällen in Köln und Bonn im September hat die Kölner Polizei am Donnerstagnachmittag ein mutmaßliches Räuber-Duo in Bergisch Gladbach festnehmen können. Bei der Festnahme der zwei verdächtigen Männer war der Ladeninhaber in die Pläne der Polizei eingeweiht. Von general-anzeiger-bonn.de