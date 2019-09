Mordermittlungen gegen Unfallfahrer : Unfallfahrer schleppte Auto ab, statt Sterbendem zu helfen

Am vergangenen Samstag ist in Würselen ein 19-jähriger Radfahrer von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Unfallfahrer wurde mittlerweile ermittelt. Am Dienstag gab die Polizei unfassbare Details zum Unfall bekannt.