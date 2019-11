Besseres Honorar gefordert : Musiklehrer protestieren vor Rathaus in Sankt Augustin

Sankt Augustin Die Honorarkräfte an der Musikschule Sankt Augustin wollen mit einem Flashmob vor dem Rathaus auf prekäre Beschäftigungssituation hinweisen. Seit mehr als zehn Jahren kämpft die Branche um bessere Verhältnisse.

Seit der Antike gehört die Musik zu den sieben großen freien Künsten. Eine Kunst, die mitunter brotlos sein kann. Darauf weisen Lehrkräfte an Musikschulen und Gewerkschaften bereits seit Jahren hin. Als Honorarkräfte arbeiten sie zumeist in der Selbstständigkeit – mit allen dazugehörigen Risiken und Pflichten zur unternehmerischen und finanziellen Absicherung. Verhandlungsspielräume für ein aus ihrer Sicht angemessenes Honorar haben sie dabei an kommunalen Musikschulen in der Regel nicht. Mit einem offenen Brief an die Politik und die Stadtverwaltung sowie einen Flashmob vor dem Rathaus will das Forum für Honorarkräfte der Musikschule Sankt Augustin auf die schwierige Beschäftigungssituation hinweisen. Der Flashmob erfolgt an diesem Dienstag ab 17.30 Uhr vor dem Rathaus. Anschließend werden die Honorarkräfte ihre Sorgen und Forderungen im Kulturausschuss, der ab 18 Uhr im kleinen Ratssaal tagt, vortragen.