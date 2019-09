Großer Wurf oder Fehlschlag? : Hitzige Debatte übers Klimapaket der GroKo

Nach der heftigen Kritik am Klimaschutzpaket der großen Koalition will Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Montag beim Klimagipfel in New York für den weltweiten Kampf gegen die Erderwärmung werben.