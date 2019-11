Wer erkennt die Gegenstände? : Unbekanntes Raubopfer nach Überfall in Sankt Augustin gesucht

Sankt Augustin Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Sankt Augustin sucht die Polizei das bislang unbekannte Opfer. Ein geistig verwirrter Mann hatte zuvor auf das am Boden liegende Opfer eingetreten.

Am 4. November gegen 16.50 Uhr kam es auf dem Karl-Gatzweiler-Platz in Sankt Augustin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Opfer und einem 28-Jährigen Mann aus Kleve. Dieser hatte in einem Einkaufszentrum sein jüngeres Opfer, ebenfalls ein Mann, angegangen und dessen Jacke an sich genommen.