Stadt Bonn

Demonstration in Bonn für den Klimaschutz : Stau in der Innenstadt während „Fridays for Future“ erwartet

Die Aktionswoche von Fridays for Future beginnt am Freitag mit zwei großen Demonstrationen in Bonn. Die Stadtwerke rechnen mit Verkehrsbehinderungen und Stau in der Innenstadt. Von general-anzeiger-bonn.de