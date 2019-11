Probleme mit der EDV : Sankt Augustiner Stadtverwaltung einige Zeit nicht erreichbar

Sankt Augustin Die Verwaltung der Stadt Sankt Augustin ist am Dienstagnachmittag weder per Telefon noch per E-Mail erreichbar gewesen. Hintergrund waren Problem mit der zentralen EDV-Anlage.

Die EDV- sowie die Telefonanlage im Sankt Augustiner Rathaus sind am Dienstagnachmittag außer Betrieb gewesen. Deshalb war die Stadtverwaltung laut Stadtsprecherin Eva Stocksiefen weder per Telefon noch per E-Mail erreichbar.