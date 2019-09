„Highlights der Physik“ in Bonn : Bonner Münsterplatz wird zum Forschungsmekka

An der Universität Bonn und in der Bonner Innenstadt haben die „Highlights der Physik 2019“ begonnen. Die kleinen und großen Gäste lernen, was in der Zukunft ein Quantenrepeater leistet und wie man Schwarze Löcher beobachten kann. Von Stefan Knopp