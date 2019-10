Mehrere Verletzte in Troisdorf-Eschmar : Frau fährt nach Schwindelanfall in Gegenverkehr

Troisdorf Der Albtraum eines jeden Autofahrers: am Steuer plötzlich das Bewusstsein zu verlieren. Einer Troisdorferin wurde am Freitag in ihrem Kleinwagen schwindelig, sie kollidierte mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr. Alle Beteiligten wurden zwar nur leicht verletzt, die 44-jährige Fahrerin musste dennoch schleunigst ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall in Troisdorf-Eschmar sind am Freitag gegen 14 Uhr mehrere Personen leicht verletzt worden. Ein wenige Wochen altes Kleinkind, das in einer Kinderschale auf dem Rücksitz der 44-jährigen Unfallfahrerin lag, wurde vorsorglich ebenfalls in Krankenhaus geliefert, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach späterer Aussage der 44-jährigen Troisdorferin sei ihr am Steuer ihres Citroen Cactus plötzlich schwindelig geworden, als sie auf der Bergheimer Straße unterwegs gewesen sei. Infolgedessen sei sie versehentlich in den Gegenverkehr geraten und ist dort mit einem Skoda zusammengestoßen. Bei der Kollision sei sie äußerlich nur leicht verletzt worden. Wegen eines internistischen Notfalls musste sie jedoch erst durch einen Notarzt und später im Krankenhaus behandelt werden.