Autofahrt ohne Führerschein : 53-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss durch Troisdorf

Am Samstagabend ist ein 53-jähriger Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein durch Troisdorf gefahren. Wie die Polizei erklärte, meldete sich erstmals um 22.17 Uhr ein Zeuge bei der Polizeileitstelle Siegburg und wies auf den Fahrer hin. Als die Einsatzkräfte am genannten Ort - der Frankfurter Straße in Troisdorf - eintrafen, war das Fahrzeug schon wieder verschwunden.