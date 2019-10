Sport und Spaß vereint : Neuer Troisdorfer Trampolinpark öffnet seine Tore

Troisdorf Hüpfen und durch die Halle fliegen - Neuer Trampolinpark in Troisdorf öffnet seine Tore und bietet für Sport und Spaß für Klein und Groß.

In Troisdorf hat nach Angaben der Betreiber "Deutschlands größte und modernste Trampolinhalle" ihre Türen geöffnet. Sie heißt "Sprung.Raum Köln/Bonn". Kinder und Jugendliche, die als Gäste zur Premiere eingeladen waren, bildeten lange Warteschlangen, bevor sie die vielen Attraktionen ausprobieren durften. Seit Freitag ist die Halle am Junkersring 28 regulär geöffnet.

Geschäftsführerin Nadira Stahl-Essberger, die zusammen mit ihrem Mann Helge in Berlin, Kiel und Hamburg drei weitere Hallen betreibt, ist begeistert von dem Gebäude. "Es ist nicht nur schön, sondern setzt neue Maßstäbe bei Trampolinhallen", so Stahl-Essberger. Sie bezeichnete den Standort als ideal, weil er von Trampolinfans aus der Köln-Bonner Region schnell zu erreichen sei. Rund 6000 Quadratmeter umfasst der Trampolin- und Parkourpark, der ausschließlich für diese Nutzung gebaut wurde und damit der erste in Deutschland ist. Eine Deckenhöhe von 13 Metern macht nicht nur große Sprünge möglich, sondern bietet auch Platz für eine spektakuläre Seilbahn, in der die Besucher in rasantem Tempo und in luftiger Höhe quer durch die Halle fliegen können. Der Bodenbereich mit über 60 unterschiedlich großen Trampolinen und extra langen Trampolinbahnen garantiert ausreichend Platz für Tricks und Kunststücke.