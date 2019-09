Zwischen Troisdorf und Siegburg : Bäume drohten auf Bahngleise zu kippen

Weil sie auf die Gleise zu stürzen drohten, mussten mehrere Bäume an der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Siegburg gefällt werden. Die Linien RE9, S12 und S13/S19 waren davon betroffen.

Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn auf GA-Anfrage mitteilte, hat Sturmtief „Mortimer“ an der Strecke seine Spuren hinterlassen. Mindestens sechs Bäume drohten, auf die Gleise zu fallen. „Wir mussten die Strecke sperren lassen, hoffen aber, dass spätestens bis zum Berufsverkehr alles wieder frei ist“, so der Sprecher. Gegen 14.15 Uhr meldete die Bahn nun, dass die Strecke wieder frei sei. In der Folge kann es aber noch zu Teilausfällen und Verspätungen kommen.