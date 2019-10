Ölspur auf dem Theodor-Heuss-Ring : 34-jähriger Autofahrer rammt Ampelmast in Troisdorf

Foto: general-anzeiger-bonn.de In der Nacht auf Sonntag hinterließ ein 34-jähriger Mann eine über 50 Meter lange Ölspur auf der Straße, nachdem er mit einer Ampel kollidiert war.

Troisdorf In der Nacht auf Sonntag ist ein 34-jähriger Mann in Troisdorf gegen eine Ampel gefahren und hat so deren Lichtzeichenanlage beschädigt. Als er weiter fuhr, hinterließ er auf der Straße eine über 50 Meter lange Ölspur.

In der Nacht auf Sonntag ist ein 34-Jähriger in Troisdorf gegen eine Ampel gefahren und hat dann eine über 50 Meter lange Ölspur verursacht. Wie einem GA-Reporter vor Ort mitgeteilt wurde, war der Mann gegen ein Uhr morgens mit einem VW Golf 4 auf dem Theodor-Heuss-Ring in Richtung Bahnhof unterwegs. Auf der Höhe des Supermarktes „Kaufland“ fuhr er nach rechts gegen einen Bordstein, wodurch die Ölwanne seines Fahrzeugs aufgerissen wurde, und kollidierte dann mit einem Ampelmast. Die Lichtzeichenanlage der Ampel fiel in dieser Folge aus.