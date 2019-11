Mann war nicht zu bändigen : Polizisten legen Randalierer in Hennef Spuckmaske um

Polizisten legen Randalierer in Hennef Spuckmaske um

Ein Mann hat am Wochenende in Hennef etwas zu tief ins Glas geschaut.

Hennef Die Polizei hat es am Wochenende in Hennef mit einem besonders hartnäckigen Mann zu tun gehabt. Der Betrunkene hatte randaliert und wollte sich selbst bei Eintreffen der Polizei nicht beruhigen.

Am Sonntag hat es eine Auseinandersetzung in einem Hennefer Lokal gegeben. Nach Angaben der Polizei verwiesen Sicherheitskräfte gegen 3 Uhr morgens einen jungen Mann, der sich an körperlichen Auseinandersetzungen mit anderen Gästen beteiligt hatte.