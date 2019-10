Frauen als Lockvogel eingesetzt : Hennefer Trio wegen räuberischer Erpressung vor Gericht

Hennef Zwei Frauen und ein Mann aus Hennef stehen wegen räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung vor dem Bonner Landgericht. Die beiden Frauen sollen als Lockvögel einen jungen Mann in eine Falle gelozt haben.

"Ansprechen auf eigene Gefahr" stand auf dem Kapuzenpulli der 20-jährigen Angeklagten zu lesen. Und in große Gefahr hatte sich ein 24-jähriger Schlosser begeben, als er sich am Abend des 27. Juli 2017 mit einer mitangeklagten 19-Jährigen auf dem Parkplatz eines Hennefer Einkaufszentrums verabredete.

Die beiden Frauen sollen eine Lockvogel-Falle aufgebaut haben, in deren Verlauf der Mann krankenhausreif geschlagen wurde, lautet der Vorwurf gegen die beiden Frauen.

Relativ unstrittig ist die Ausgangssituation: Die beiden jungen Frauen sollen sich am Abend mit drei männlichen Bekannten in der Hennefer Wohnung eines der Männer getroffen haben. Offenbar hat auch Drogenkonsum eine Rolle gespielt. Dann soll die Rede auf den 24-Jährigen gekommen sein, der der 20-Jährigen noch fünf Euro geschuldet haben soll.

Treffen auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in Hennef

Schnell wurde beschlossen, dass sich die 19-jährige als Lockvogel per Facebook-Nachricht mit diesem verabreden solle. Der junge Mann ging auf den Verabredungswunsch ein, und man traf sich am späten Abend auf dem Parkplatz eines Hennefer Möbelhauses. Während die beiden dann in Richtung einer Schule spazierten, soll die 20-Jährige plötzlich dazugestoßen sein und ihre Forderung geltend gemacht haben.