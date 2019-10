Mehr Sicherheit : Radweg an der K17 in Hennef birgt Gefahren

Radweg an der K17 in Hennef birgt Gefahren

Hennef Radsportler fordern mehr Sicherheit im Derenbachtal in Hennef. Der Radweg an der K17 berge Gefahren. Der Kreis lässt Schutzstreifen markieren.

"Mich beschleicht zunehmend ein unsicheres Gefühl, wenn ich diesen Weg befahre", sagte Schumacher. Grund sei vor allem, dass sich nach seiner Einschätzung die Unfälle an der K 17 seit etwa einem Jahr häufen. "In diesem Jahr hat es bereits zwei Unfälle gegeben. Dass dabei verunglückte Autos offenbar zwangsweise auf dem unmittelbar neben der K 17 verlaufenden Radweg stranden, ist für mich eine nicht zu übersehende Tatsache", sagte Schumacher.

Bei einem Unfall, der sich vor einigen Monaten zwischen Bechlingen und der östlichen Abzweigung nach Winterscheid hinter einer Rechtskurve ereignet hatte, waren Schumacher und seine Frau mit ihren Rennrädern unterwegs. "Wir kamen kurze Zeit später an der Unfallstelle an. Hätten wir nur ein paar Minuten vorher diese Stelle passiert, wären wir ebenfalls in den Unfall verwickelt worden". meint er. Gemeinsam mit seinen Radsportfreunden fordert Schumacher nun eine Leitplanke zum Schutz der Radler und Fußgänger. Zudem solle der Kreis an der K 17 ein durchgehendes Überholverbot sowie eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer einführen.