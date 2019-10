Auf der Pleistalstraße : Motorradfahrerin bei Unfall in Hennef schwer verletzt

Motorradfahrerin bei Unfall in Hennef schwer verletzt

Hennef Bei einem Verkehrsunfall in Hennef wurde eine 57-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt. Weil eine Autofahrerin sie bei einem Abbiegevorgang auf der Pleistalstraße übersehen hatte, kam es zu einer Kollision.

Zu einem Motorradunfall wurden Rettungsdienst und Polizei am Dienstag gegen 16 Uhr in Hennef gerufen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 35-Jährige aus Königswinter mit ihrem Auto auf der Pleistalstraße (L 143) aus Richtung Oberpleis kommend in Richtung Birlinghoven unterwegs.