Bröltalstraße/Auffahrt A560 : Drei Personen bei Verkehrsunfall in Hennef verletzt

Hennef Bei einem Verkehrsunfall in Hennef im Kreuzungsbereich Bröltalstraße/Auffahrt A560 haben sich drei Personen verletzt. Weil ein 20-Jähriger wohl die Vorfahrt einer 18-Jährigen missachtete, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ist es am Sonntagabend in Hennef gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 18-jährige Fahrerin aus Knüllwald bei Kassel gegen 21.45 Uhr auf der Bröltalstraße von Hennef-Allner kommend in Richtung Hennef-Zentrum unterwegs. Laut Zeugen wollte sie bei Grünlicht zeigender Ampel geradeaus den Kreuzungsbereich der Autobahnauffahrt überqueren, als vor ihr ein entgegenkommender Pkw plötzlich nach links auf die A560 in Richtung Köln abbog.