Peta: „Helden für Tiere“ : Feuerwehr aus Hennef für Karpfen-Rettungsaktion ausgezeichnet

Hennef Die Tierrechtsorganisation Peta hat die Freiwillige Feuerwehr Hennef für ihren Einsatz an einem Karpfenteich Ende August als „Helden für Tiere“ ausgezeichnet - obwohl die Wehrleute dafür vom Umweltamt gerügt worden waren.

Für ihre Rettungsaktion für Karpfen, die in einem privaten Teich am Gut Zissendorf Ende August zu verenden drohten, erhielt die Feuerwehr Hennef eine Rüge vom Kreisumweltamt. Das Abpumpen des Wassers aus der Sieg in den Karpfenteich sei nicht zulässig gewesen, hieß es. Dafür wurde die Freiwillige Feuerwehr Hennef jetzt von der Tierrechtsorganisation Peta für ihr „tierfreundliches Engagement“ auszeichnet. Sie erhielt eine „Helden für Tiere“-Urkunde.