Halt in Troisdorf verpasst : Mann greift in S12 Lokführer an und bespuckt ihn

Mann greift in S12 Lokführer an und bespuckt ihn

Troisdorf Die Bundespolizei fahndet nach einem jungen Mann, der im Juli 2019 einen Lokführer bespuckt, angegriffen und genötigt hat. Mit Beschluss des Amtsgerichtes Bonn veröffentlichte die Bundespolizei ein Foto des Tatverdächtigen.

Nach Polizeiangaben geriet ein Lokführer der S-Bahnlinie 12 gegen 11.25 Uhr in ein Streitgespräch mit einem Reisenden. Der Hintergrund war, dass der bislang unbekannte Mann den Ausstieg aus der Bahn am Bahnhof Troisdorf verpasst hatte und 15 Minuten warten sollte, bis der Zug wieder den Bahnhof Troisdorf erreichte.

Laut Zeugenaussagen dauerte es dem jungen Mann jedoch zu lange. Er bespuckte den Lokführer und griff ihn an. Er nahm ihn sogar in den Schwitzkasten, bis er aus dem Zug in der Wendeanlage in Troisdorf aussteigen durfte.