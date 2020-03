Am Sonntagabend : Vier Personen bei Unfall in Hennef teils schwer verletzt

Vier Personen bei Unfall in Hennef teils schwer verletzt

Am Sonntagabend kam es zu einem Unfall in Hennef-Lauthausen. Foto: Christof Schmoll

Hennef Am Sonntagabend kam es zu einem Unfall in Hennef. Dabei wurden vier Personen zum teil schwer verletzt.

Am Sonntagabend kam es gegen 22 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen in Hennef-Lauthausen. Nach ersten Informationen kam es an der Ecke Alte Dorfstraße/Am Bach zu dem Unfall.