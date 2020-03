Verkehr in der Siegaue : Hennef hat eine weitere Fahrradstraße

Hennef Bürger forderten es schon lange, nun wurde es umgesetzt: Die Stadt Hennef hat mit der Siegaue eine zweite Straße im Stadtgebiet als Fahrradstraße ausgewiesen. Autofahrer müssen sich nun den Radlern anpassen.

Dass diese zweite Fahrradstraße tatsächlich geschaffen werden konnte, ist allerdings nicht nur der Umsetzung der Stadt, sondern auch der Hartnäckigkeit der Bewohner und einem Antrag der Christdemokraten um Peter Ehrenberg zu verdanken. Ziel des Antrags war, die Verkehrssituation auf der Straße Siegaue zu entschärfen. Ursprünglich hatte die Verwaltung vorgeschlagen, die Tempo-30-Zone auf den Abschnitt der Straße In der Aue zwischen Gewerbegebiet bis auf Höhe der Brücke Steinstraße zu reduzieren. „Eigentlich sollte laut Verwaltung sogar die Tempo 30-Zone zwischen der Kindertagesstätte Kaiserkinder und dem Ortsteil Aue aufgehoben werden. Dem konnten wir damals einfach nicht zustimmen“, sagte Ehrenberg in der Rückschau.

Bürgerprotest in Hennef : Anwohner klagen über zu schnelle Autos in Hennef

Noch im April 2019 rauschten durch den kleinen Ort Aue , in dem Tempo 30 die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist, viele Autos mit mehr als 50 Stundenkilometern durch eine Straße, an der viele Anwohner mit Kindern leben. Ehrenberg hatte sich zu dem Zeitpunkt mit seinen christdemokratischen Kollegen Monika Grünewald und Martin Schenkelberg dafür stark gemacht, dass die Stadt endlich etwas tut, um mehr Sicherheit für die Anwohner zu erreichen. Der Vorschlag: Der Bereich zwischen der Autobahnunterführung Kaiserstraße entlang dem Gut Wiesenhof, dem Hördemann-Hof, dem Gut Zissendorf bis zur Autobahnunterführung A3 sollte zu einer Fahrradstraße umgestaltet werden.

„Zudem wird der Natursteig Sieg durch die neue Fahrradstraße erheblich an Wert gewinnen. Die Radstrecke führt gleich an zwei historischen Hofanlagen vorbei, nämlich an Gut Wiesenhof und an Gut Zissendorf. Beide historischen Höfe wurden vom Verkehrs- und Verschönerungsverein mit entsprechenden Informationstafeln ausgestattet und in die historische Wanderkarte aufgenommen“, fügte der Christdemokrat hinzu. Zudem gibt es nun im Wohngebiet Aue einen abgepollerten Gehweg, der besonders für die Kinder mehr Sicherheit im Straßenverkehr bieten soll.