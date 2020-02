Umfangreiche Sanierung : Kritik an geplanter Betonwand auf Mittelstreifen der A3

Engpass zwischen Lohmar und Siebengebirge

Auf der A 3 kommt es erneut zu Engpässen. Wie Straßen NRW mitteilt, stehen zwischen der Anschlussstelle Lohmar und dem Kreuz Bonn/Siegburg von Samstag, 22. Februar, 7 Uhr, bis Dienstag, 25. Februar, 15 Uhr, in Richtung Frankfurt nur zwei Fahrspuren zur Verfügung. Grund sind Bohrarbeiten. Ebenfalls nur zwei Fahrstreifen frei in Richtung Süden sind am Mittwoch, 26., und Donnerstag, 27. Februar, von Montag, 2., bis Donnerstag, 6. März, sowie am Dienstag, 10. März, jeweils zwischen 7 und 15 Uhr. Am Freitag, 6. März, besteht der Engpass zwischen 7 und 13 Uhr.

Der Landesbetrieb führt zudem in der Nacht von Donnerstag, 27., auf Donnerstag, 28. Februar, Umbauarbeiten an Schutzwänden durch. Von 21 bis 5 Uhr steht zwischen den Anschlussstellen Siebengebirge und Lohmar in Richtung Frankfurt nur eine Fahrspur zur Verfügung. Von dieser Spur kann am Kreuz Bonn/Siegburg nicht auf die A 560 sowie auf die A 3 in Richtung Süden gefahren werden. Umleitungen sind ausgeschildert.