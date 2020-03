Kunden und Verkäufer mit Pistole bedroht : Bewaffneter überfällt Supermarkt in Hennef und erbeutet Bargeld

Bewaffneter überfällt Supermarkt in Hennef und erbeutet Bargeld

Hennef Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend einen Supermarkt in Hennef überfallen. Der Mann bedrohte Kunden und einen Angestellten mit einer Pistole und erbeutete Bargeld. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach einem Überfall auf einen Supermarkt am Sanddornweg in Hennef-Stoßdorf hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Ermittler berichten, betrat ein maskierter Unbekannter am Samstag gegen 19.35 Uhr den Markt und bedrohte mit einer Pistole zunächst die Kunden der Bäckerei im Eingangsbereich. Anschließend richtete der Mann seine Waffe auf einen Angestellten des Supermarktes und forderte Bargeld.