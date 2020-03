42 Kräfte im Einsatz : Oldtimer brennt in Hennef-Attenberg vollständig aus

Am Montagabend kam es zu einem Garagenbrand in Hennef-Attenberg. Foto: Ulrich Felsmann

Hennef-Attenberg Am Montagabend kam es zu einem Garagenbrand in Hennef. Der Großbrand sorgte wegen seiner „spektakulären Rauch- und Flammenerscheinung“ für Aufsehen.

Am Montagabend kam es gegen 19.15 Uhr zu einem Garagenbrand in Hennef-Attenberg. Wie der Pressesprecher der Feuerwehr Hennef, Thomas Vitiello, vor Ort mitteilte, seien ein Oldtimer in einer Doppelgarage und diverse Gartengeräte und Werkzeuge in Brand geraten. Der Besitzer des Wagens bemerkte das Feuer und versuchte es vergeblich zu löschen.