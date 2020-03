Ergebnisse einer Bürgerbefragung : Heisterschoß und Happerschoß leiden unter Fluglärm

Der Sprecher der Lärmschutzgemeinschaft Flughafen Köln/Bonn, Helmut Schumacher, kontrolliert seit Jahren die Messstation in Happerschoß. Insgesamt sechs Messstellen dienen ihm zur Auswertung der Ergebnisse. (Archivfoto). Foto: Ingo Eisner

Hennef Die Christdemokraten in Hennef haben die Ergebnisse ihrer Bürgerbefragung zum Thema Fluglärm vorgestellt. Besonders gebeutelt sind neben den Lichtenbergern die Bewohner in Happerschoß und Heisterschoß.

Als „Kampf gegen Windmühlen“ bezeichnete Peter Ehrenberg (CDU) die Fluglärmsituation in Hennef. Seit vielen Jahren schlagen sich die Bewohner der Siegstadt besonders nachts mit dem Krach herum, den die Maschinen bei Starts und Landungen produzieren und nachts werden die Hennefer ein ums andere Mal um ihren Schlaf gebracht.

Besonders gebeutelt sind neben den Lichtenbergern die Bewohner in Happerschoß und Heisterschoß. Dort hatten die Hennefer Christdemokraten vor einigen Wochen die Bürger befragt. Fazit: Der Fluglärm stört immens und die Bewohner würden gerne weniger belastet werden. Auf Initiative von Ehrenberg wurde am Dienstag zur Sitzung des Ausschusses für Klima- und Umweltschutz Martin Partsch, Leiter für Nachhaltigkeit und Umlandkommunikation am Flughafen Köln/Bonn eingeladen, der sich nach seinem Vortrag den kritischen Fragen der Ausschussmitglieder stellen musste.