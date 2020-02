Panne bei Arbeitsamt : Sensible Daten von Hennefer landen bei Frau in Wachtberg

Sensible Daten von Hennefer landen bei Frau in Wachtberg

Hennef/Wachtberg Eine Frau aus Wachtberg hatte in ihrer Post von der Agentur für Arbeit eine vierseitige Arbeitsbescheinigung eines Hennefers. Die Behörde hat ein förmliches Verfahren in Gang gesetzt und bedauert das Versehen.

Wer mit Behörden wie etwa der Agentur für Arbeit zu tun hat, vertraut darauf, dass seine persönlichen Daten nicht in falsche Hände geraten. Einem Hennefer ist nun allerdings genau das passiert: Eine Frau aus Wachtberg hatte neben ihren persönlichen Unterlagen auch die des ihr unbekannten Manns aus Hennef in ihrem Briefkasten.

„Ich hab mich geärgert und mich gefragt, was denn hier abläuft“, sagt die Wachtbergerin. „Ich vertraue darauf, dass meine Daten unter Verschluss sind.“ Sie hat die ihr fälschlicherweise zugeschickten Dokumente eingescannt und am Werktag darauf der Arbeitsagentur Köln, die ihrer Aussage zufolge für ihr Anliegen zuständig ist, zugeschickt.

Behörde hat ein förmliches Verfahren in Gang gesetzt

Der Behörde ist der Fall bekannt. „Wir haben ein förmliches Verfahren in Gang gesetzt“, erklärte Bianca Winter, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit in Köln. Das heißt: Der Datenschutzbeauftragte der jeweiligen Arbeitsagentur bereitet einen Meldebogen vor und schickt diesen zum Sitz der Bundesbehörde an die Zentrale in Nürnberg. „Dort wird dann überprüft, welche Daten weitergegeben wurden“, sagte Winter. Die Agentur informiert in einem nächsten Schritt die betroffenen Personen. „Wir werden uns dafür entschuldigen.“