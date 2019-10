Hauptstraße gesperrt : Drei Personen bei Unfall in Lohmar verletzt

Drei Personen bei Unfall in Lohmar verletzt

Lohmar Bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Lohmar sind am Dienstagmorgen drei Personen verletzt worden. Die Straße wurde einseitig gesperrt.

In Lohmar-Donrath ist es am Dienstag auf der Kreuzung Hauptstraße/Zur Jabachbrück/Donrather Dreieck gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 45-jährige Fahrerin eines Golf Cabrios war mit ihrer zehnjährigen Tochter unterwegs und wollte nach links zum Schulzentrum an der Jabachhalle abbiegen, als sie offensichtlich das entgegenkommende Fahrzeug einer Frau aus Neunkirchen-Seelscheid übersah.