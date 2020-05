Frühere Hardtbergbahn : Bonner Politik beschließt neue Trassenführung für die geplante Westbahn

Bonn Mehrheitlich hat sich nun der Planungsausschuss für eine Verkehrsführung über die Endenicher Straße zum Endenicher Ei ausgesprochen. Sie bildet den ersten Abschnitt der geplanten Westbahn.

Der Planungsausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit auf eine Variante für den ersten Abschnitt der geplanten Westbahn (früher: Hardtbergbahn) verständigt. Die Verwaltung soll die Detailplanung für einen oberirdischen Trassenverlauf entlang der Rabinstraße unter der Bahntrasse an der Viktoriabrücke hindurch und in Verlängerung der Endenicher Straße bis zum Endenicher Ei ausarbeiten (Variante C1).