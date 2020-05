Kampfmittelsondierung in Bonn : Auf- und Abfahrten am „Endenicher Ei“ gesperrt

Wegen einer Kampfmittelsondierung soll das „Endenicher Ei“ am Donnerstag und Sonntag teilweise gesperrt werden. Foto: Benjamin Westhoff

Endenich Weil Straßen NRW in den nächsten Tagen am „Endenicher Ei“ in Bonn eine Kampfmittelsondierung durchführen wird, kommt es hier zu Sperrungen der Auf- und Abfahrten. Die Arbeiten sollen bis zur nächsten Woche andauern.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Bähr

Am Donnerstag und Sonntag wird es aufgrund einer Sondierung von Kampfmitteln in Bonn zu Verkehrseinschränkungen auf dem sogenannten „Endenicher Ei“ kommen. Wie Straßen NRW am Nachmittag mitteilte, soll hierbei auf der B56 die Auffahrt auf die A565 von Duisdorf nach Köln sowie die Abfahrt von der A565 von Meckenheim aus in Fahrtrichtung Duisdorf gesperrt werden.

Es wird in dieser Zeit eine ausgeschilderte Umleitung geben. In der kommenden Woche werden dann am Montag und Dienstag die verdächtigen Stellen am selben Ort aufgegraben. Dies dürfte laut Mitteilung allerdings nur zu geringen Behinderungen führen.