Mehr als 20 Jahre diskutiert : Kein Platz für Radler im Katzenlochbachtal

Röttgen/Ippendorf Nach mehr als 20 Jahren der Diskussionen ist der Bau eines Radstreifens im Katzenlochbachtal vom Tisch. Die Bezirksvertretung hat den Grünen-Antrag abgelehnt. „Ich bin ratlos“, so ein Verkehrsexperte im Planungsamt.

Die Grünen hatten im vergangenen Jahr mit einem Antrag einen erneuten Anlauf genommen, zumindest einen Fahrradstreifen aus dem Katzenlochbachtal Richtung Röttgen und in der Gegenrichtung bis zur Buchholzstraße anzulegen und den Verkehr durchgehend auf Tempo 30 zu reduzieren. Stark gefährdet seien Radler beispielsweise bei Begegnungsverkehr von Autos, weil der Mindestabstand zu ihnen nicht eingehalten werde. Die kurvige, teils steile Kreisstraße ist eine stark frequentierte Verbindungsstrecke zwischen den Stadtteilen, die auch von vielen Mitarbeitern und Besuchern der Uniklinik genutzt wird. Wie ein Radler, der seit Jahren und häufig in Röttgen und Umgebung unterwegs ist, dem GA erklärte, würde er „niemals auf die Idee kommen, Richtung Ippendorf durch das von Autos und Bussen stark frequentierte Katzenloch zu fahren“. Er nehme den Weg durch den Kottenforst.

Haux ließ die Historie noch einmal Revue passieren. Auf Beschluss des Hauptausschusses im Jahr 2002 startete die Verwaltung mit der Erarbeitung einer Planung für einen einseitigen Fuß- und Radweg. 2006 wurde sie in der Bezirksvertretung Bonn vorgestellt. Die Ausgaben wurden damals auf rund 500.000 Euro geschätzt – plus weiterer Kosten für Oberflächenentwässerung, Gutachten und Ausgleichsmaßnamen. Die Entwässerung wurde als schwierig eingestuft. Die Brücke in der Senke des Katzenlochbachtals müsse erweitert werden. Außerdem seien Eingriffe in Natur und Landschaft notwendig. Für den Weg müssten knapp 40 Meter Land gekauft werden. Die Verwaltung war zum Ergebnis gekommen, dass die Maßnahme zwar zur Verbesserung der Situation für Fußgänger und Radfahrer beitragen würde, sie den Bau wegen des Kosten-/Nutzenverhältnisses „jedoch derzeit nicht für vertretbar“ halte.