Verbindung zwischen Beuel und Venusberg : Gutachter bewerten Seilbahnpläne für Bonn positiv

Bonn. Ein Ingenieurbüro hat den volkswirtschaftlichen Nutzen einer Seilbahn in Bonn untersucht, die von Beuel über den Rhein zum Venusberg führt - und kommt zu einem positiven Ergebnis. Eine 90- prozentige Landesförderung für den Bau wäre demnach möglich.

In der Tat fehlen im Bericht die erwartbaren Kosten einerseits und die Zahlen zu möglichen Nutzern andererseits. Die Verwaltung erklärt dazu in ihrer Mitteilungsvorlage, im formellen Abstimmungsprozess mit dem Hauptfördergeber, also dem Land, würden „alle ermittelten Daten und gemachten Annahmen insbesondere hinsichtlich des neuen Systems Seilbahn durch den Fördergeber überprüft und abgestimmt“. Laut Spiekermann-Bericht fußt die positive Bewertung auf einer „vereinfachten Nutzen-Kosten-Untersuchung“. Diese erste Analyse basiert allerdings auf den Vorgaben für ein standardisiertes Verfahren. Das Büro richtet seine Berechnungen also an den Erfordernissen des NRW-Verkehrsministeriums aus. Eine standardisierte Bewertung wird daraus aber erst, wenn nach weiteren Treffen mit dem Ministerium Detailfragen geklärt sind. Als bevorzugte Variante hat Spiekermann eine 4260 Meter lange Einseilumlaufbahn vom rechtsrheinischen Schießbergweg über die Stationen Rheinaue, UN-Campus, Hindenburgplatz hin zum Uniklinikum näher betrachtet. Die einzelnen Kabinen, in die auch Fahrräder oder Rollstühle passen, hängen bei diesem Typ an einem umlaufenden Seil, werden an den Haltestellen ausgekoppelt, um ein- und aussteigen zu können.