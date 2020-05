Zu Queen-Klassikern im Auto gefeiert : Autobühne Bonn am Telekom Dome eingeweiht

Zur Eröffnung der Autobühne am Telekom Dome spielte an Christi Himmelfahrt die Coverband „Queen May Rock“. Foto: Sebastian Flick

Bonn Fans von Livemusik haben aktuell kaum andere Möglichkeiten, als im Autokonzert zu feiern. Den Auftakt auf der Bühne auf dem Hardtberg machte die Coverband „Queen May Rock“.

Mit der Einweihung der Autobühne Bonn am Telekom Dome ist an Christi Himmelfahrt die dritte Autokonzert-Reihe in Bonn gestartet. Zur Eröffnung spielte am Donnerstagabend die Queen-Coverband „Queen May Rock“ vor mehreren Dutzend Fahrzeugen, die auf dem Parkplatz vor dem Telekom Dome mit eineinhalb Metern Abstand zueinander mehrere Reihen bildeten. Die Live-Musik auf der Bühne konnten die Konzertbesucher über eine extra für die Autokonzert-Reihe eingerichtete Radiofrequenz verfolgen.