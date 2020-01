Klinkerfassade dunkler als erwartet : Gerüst von Urban Soul in Bonn entfernt

Bonn Nun kann jeder selbst beurteilen, wie ihm die Fassadenfarbe von Urban Soul gegenüber dem Bonner Hauptbahnhof gefällt. Denn an dem Neubau ist nun das Gerüst verschwunden.

„Urban Soul“ hat der Projektentwickler sein Projekt getauft, das aus einem Geschäftshaus und dem Hotel Motel One sowie schräg gegenüber einem Büro- und Parkhaus besteht. Alle Gebäude sollen im Laufe dieses Jahres fertiggestellt werden. Jetzt kann sich wohl jeder besser als zuvor ein Bild von der Klinkerfassade des Geschäftshauses und Hotels machen, die in der Kritik steht: So hat der Bauherr einen dunkleren Klinker gewählt, als ursprünglich in den Visualisierungen zu sehen war.