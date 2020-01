Gerichtsverhandlung in Bonn : Obdachloser bewarf Mann mit Mülltonne

Gerichtsverhandlung in Bonn

In Bonn steht ein 34-Jähriger vor Gericht, weil er einen Bekannten mit einer Mülltonne beworfen haben soll. Foto: Benjamin Westhoff/dpa

Bonn Ein psychisch Kranker zeigt sich vor dem Bonner Landgericht geständig, einen Mann mit einer Mülltonne beworfen zu haben. Auch Mitarbeiter des Jobcenters gehören zu seinen Opfern.

Der Beschuldigte gab sich schon fast rührend ehrlich: „Ob die Mülltonne leer war oder voll, das weiß ich nicht mehr“, erwiderte der 34-Jährige auf die Frage des Vorsitzenden Richters, ob er einen anderen Obdachlosen mit einer vollen Mülltonne beworfen habe. Wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung in insgesamt drei Fällen muss sich ein Obdachloser aus Bonn seit Montag vor der 10. großen Strafkammer am Bonner Landgericht verantworten.

Und auch im weiteren Verlauf der Verhandlung blieb der Mann ehrlich: Alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe seien zutreffend und er bedauere seine Ausraster, so der Beschuldigte. Außerdem wolle er sich bei allen Betroffenen entschuldigen. Sollte das Gericht seine Schuld feststellen, muss der Mann mit seiner Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus rechnen, denn er soll unter einer paranoiden Psychose leiden.

Zu leiden hatten aber auch die Opfer seiner Wutausbrüche: Erste Leidtragende war am 10. Juni vergangenen Jahres eine Mitarbeiterin des Duisdorfer Jobcenters: Weil der Beschuldigte ohne Termin zu ihr gekommen war, hatte die 51-Jährige ihm die Türe gewiesen. Anstatt aber zu gehen, soll er sie kommentarlos mit einer Tasche und seiner Faust ins Gesicht geschlagen haben. Einen zu Hilfe geeilten Kollegen soll er dann zunächst ebenfalls mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, bevor er ihm eine Hand in den Mund steckte und ihn an mehreren Stellen blutig kratzte.