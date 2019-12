Gründerszene in Bonn : Digital Hub bezieht Flächen am Hauptbahnhof

Bonn Das Bonner Gründungsnetzwerk „Digital Hub“ mietet 850 Quadratmeter Büros im „Urban Soul“ an. Der Standort am Bonner Bogen bleibt aber dennoch bestehen.

Das Gründungsnetzwerk Digital Hub vergrößert sich und zieht bis voraussichtlich Ende des kommenden Jahres in das neue Quartier „Urban Soul“ gegenüber dem Bonner Hauptbahnhof ein. Auf 850 Quadratmetern Fläche stellt das Netzwerk neue Büroräume für Gründer zur Verfügung. „Der bisherige Standort am Bonner Bogen wird dennoch künftig für Gründerinnen und Gründer als Arbeitsplatz und Geschäftsadresse zur Verfügung stehen“, teilte Digitalhub mit.

Der Digital Hub (Hub englisch für Knotenpunkt oder Drehscheibe) ist ein Gründungsnetzwerk, das ein Programm anbietet und junge Gründer auf den ersten Schritten zum eigenen Unternehmen unterstützt. Das Netzwerk stellt Arbeitsplätze zum gemeinsamen Arbeiten, sogenanntes Coworking, bereit, vermietet Veranstaltungsflächen und bietet die Kontaktvermittlung zu Partnern an, um die digitale Szene in Bonn voranzutreiben.

Nachfrage aus der Gründerszene steigt

Die enorm gestiegene Nachfrage aus der Gründerszene hätte zu dem Entschluss geführt, sich zu vergrößern, so Digital Hub. Daher würden ab Ende 2020 weitere Flächen in Bonn angemietet. „Hierbei fiel die Wahl auf den Neubau Urban Soul gegenüber dem Bonner Hauptbahnhof. Auf insgesamt rund 850 Quadratmetern entstehen dort zusätzliche Meeting-Räume und Eventflächen sowie ein offenes Großraumbüro für Startups und Co-Worker“, teilte das Netzwerk mit.

Mit der neuen Location und der guten Anbindung an den ÖPNV sei man jetzt noch besser für die Gründer erreichbar. Vor allem für jene aus den umliegenden Hochschulen und Universitäten, von denen viele zwischen Bonn und etwa Sankt Augustin mit Bus und Bahn pendelten, so Sophia Tran, Chief Marketing Officer von Digitalhub: „Mit der zusätzlichen Fläche haben wir jetzt die Möglichkeit, noch mehr Startups in unser Programm aufzunehmen und zu unterstützen.“

Hinter der Planung für das neue Quartier „Urban Soul“ steht die developer Projektentwicklung GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Insgesamt entsteht auf einer Gesamtfläche von etwa 50.000 Quadratmetern neuer Raum für Einzelhandel, Gastronomie und Fitness, der sich auf drei Gebäude erstreckt. Eine Piazza soll im Sommer zum Entspannen und Arbeiten im Freien einladen. Neben Digital Hub ziehen auch Mieter wie Motel One, Five Guys oder JD Sports in das „Urban Soul“ ein.