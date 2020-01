Verkehr rollt wieder durch den Ortskern : Straßenbauarbeiten in Schwarzrheindorf beendet

Straßenbauarbeiten in Schwarzrheindorf beendet

Schwarzrheindorfer Mitte: Die Sperrung an der Ecke Werd/Clemensstraße ist aufgehoben, die Straßenmarkierungen fehlen jedoch noch. Foto: Benjamin Westhoff

Schwarzrheindorf Die Straßenbauarbeiten in der Schwarzrheindorfer Ortsmitte sind beendet und der Verkehr fließt wieder. Neben der Neugestaltung der Straßenkreuzung und des Platzes gibt es jetzt auf einen Zebrastreifen an der Arnold-von-Wied-Schule.

Rasch wird noch ein wenig Splitt zwischen die Fugen des neuen Pflasters verteilt und schon können die Absperrungen abgeräumt werden: Rechtzeitig zum neuen Jahr wurden die Umbauarbeiten im Bereich Werd- und Clemensstraße in Schwarzrheindorf beendet. Seit zwei Wochen rollt der Verkehr wieder in diesem zentralen Ortsbereich. Ab sofort sind nicht nur die Busse auf ihrer regulären Strecke unterwegs, auch für Anwohner, Geschäftsleute sowie Passanten beginnt wieder der ganz normale Alltag.

Für Marianne Josten ist das eine gute Nachricht kurz vor dem Fest. „Da ich auf einen Rollator angewiesen bin und auch nicht mehr so gut sehe, musste ich höllisch aufpassen, wenn ich zum Bäcker ging“, erzählt die 81-Jährige. „Aber dafür ist jetzt alles viel schöner“, freut sie sich über das Ende der Arbeiten.

Anfang Oktober rollten die ersten Baumaschinen im Bereich Werdstraße an. Das Tiefbauamt ließ nicht nur die Bushaltestelle „Schwarzrheindorf Schule“ barrierefrei ausbauen, sondern gestaltete den Platz zwischen Werdstraße und Clemensstraße neu. Damit die Anlieger auch während der Arbeiten öffentliche Verkehrsmittel nutzen konnten, hatten die Bonner Stadtwerke und das Tiefbauamt einen Pendelverkehr zwischen Konrad-Adenauer-Platz und Schwarzrheindorf-Schule eingerichtet. Durch die Vollsperrung mussten drei Bushaltestellen auf der Rheindorfer Straße ersatzlos wegfallen. Lediglich auf der L16 wurde eine Ersatzbushaltestelle eingerichtet. „Davon war ich schon betroffen“, erzählt Renate Hansen, die in der Bäckerei arbeitet. „Denn ich fange morgens bereits um 6 Uhr an. Es blieb mir nichts anderes übrig, als zu Fuß zu kommen.“