Fehlalarm in der Rathausgasse : Großes Feuerwehraufkommen in der Bonner Innenstadt

Großes Feuerwehraufkommen in der Bonner Innenstadt

Fehlalarm in der Rathausgasse

Mehrere Einsatzfahrzeuge auf dem Weg in die Rathausgasse. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am Nachmittag wurde die Bonner Feuerwehr in die Rathausgasse gerufen. Es wurde ein Brand gemeldet. Die zahlreichen Einsatzkräfte mussten jedoch keinen Brand bekämpfen.

Mehrere Einsatzfahrzeuge waren am Nachmittag in der Bonner Innenstadt zu sehen. Die Einsatzkräfte rückten zu einer Alarmierung in der Rathausgasse aus.