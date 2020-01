Straßen in Bonn : Kreisverkehr mit Ampel an der Thomastraße funktioniert

Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Kreisverkehr an der Thomastraße wird voraussichtlich dauerhaft eine Ampelanlage bekommen, die zu Spitzenzeit den Verkehrsfluss regelt. Die Stadt will die Anlage an der Thomastraße erhalten.

„Denn die extreme Verkehrsbelastung der West-Ost-Achsen wird uns angesichts der Baustellen von Straßen NRW auch zukünftig beschäftigen“, sagt der städtische Tiefbauamtsleiter Peter Esch.

Seit einigen Wochen steht an der der Ausfahrt des Kreisels zur Straße Am Alten Friedhof eine Ampel, die per Radartechnik misst, ob sich dort etwas bewegt. „Wenn sich Fahrzeuge für eine gewisse Zeit und ohne Bewegung innerhalb des Feldes aufhalten, schaltet die Signalanlage auf rot“, erklärt Esch. So stoppt sie den Verkehr, der von der Thomastraße in den Kreisel einfließt. Ziel ist, eine Lücke für den Verkehr der Rabinstraße zu schaffen. Nach 30 Sekunden schaltet sich die Signalanlage dann wieder ab und wartet auf die nächste Auslösung durch das Bewegungsmessfeld.