Feuerwehreinsatz im Modehaus Sinn : Kleinkind hielt sich vor Unfall alleine an Rolltreppe auf

Bei Sinn Leffers hat sich am Freitag ein Kleinkind die Hand an einer Rolltreppe eingeklemmt. Foto: Barbara Frommann

Bonn Am Freitag musste in einem Bonner Modehaus ein Kleinkind aus einer Rolltreppe befreit werden, das sich dort eine Hand eingeklemmt hatte. Der Unfall wirft Fragen auf.

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn

Der Unfall eines Kleinkindes auf einer Rolltreppe in einem Bonner Textilkaufhaus am Freitag hat einige Fragen aufgeworfen, vor allem zur Sicherheit von Rolltreppen. Das Kind, das laut einem Abteilungsleiter des Kaufhauses zweieinhalb Jahre alt ist, hatte sich am Freitagabend die Hand an der Rolltreppe eingeklemmt, konnte aber umgehend befreit werden. Nach Auskunft der Feuerwehr wurde es nicht verletzt.

„Die Rolltreppe hat sofort gestoppt“, sagte der Abteilungsleiter dem GA am Montag auf Nachfrage. Rolltreppen seien in der Regel so konzipiert, dass sie automatisch stoppten, falls etwas eingeklemmt werde. Auch hätten sich sofort Mitarbeiter, darunter ausgebildete Ersthelfer, um das Kind gekümmert und es aus der Situation befreit. Dabei musste der Handlauf der Rolltreppe abgeschraubt werden.

Die Mutter des Kindes habe sich ein Stück weit weg auf der Etage befunden, weiß der Abteilungsleiter von Mitarbeitern, die das Geschehen beobachtet hatten. „Das kommt leider immer wieder vor, dass wir kleine Kinder allein an der Rolltreppe beobachten“, so der Abteilungsleiter. Meistens schritten Mitarbeiter umgehend ein, am Freitagabend sei es aber so voll in seinem Haus gewesen, dass man das Kind erst gesehen habe, als es sich bereits in seiner misslichen Lage befand.

Warnung vor den Gefahren an Rolltreppen

Ein Problem, das auch in anderen Kaufhäusern in der Bonner City besteht, wie Mitarbeiter dem GA berichten. Einige Eltern ließen ihre Kinder regelrecht an Rolltreppen spielen. Doch das ist gefährlich, wie Beispiele von anderen Unfällen auf Rolltreppen mit nicht so glimpflichen Ausgang zeigen.