Widerrechtlich parkende Autos in Pützchen : Neue Boulebahn in Beuel kurz vor Einweihung zerstört

Pützchen Am Samstag sollte eigentlich die neue Boulebahn in Pützchen feierlich eröffnet werden. Doch daraus wurde nichts. Die Bahn wurde zerstört - durch widerrechtlich geparkte Autos.

Am Samstag sollte eigentlich die neue Boulebahn in Pützchen feierlich eröffnet werden, daraus wurde nichts. „Die neue Boulebahn wurde in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr von widerrechtlich parkenden Fahrzeugen zerstört“, bedauerte Renate Engelhard, Vorsitzende des Vereins Gemeinsames Wohnen Karmelkloster. Sie setzt sich gemeinsam mit dem Verein dafür ein, dass in Pützchen die Fläche der Marktwiesen ansprechender gestaltet wird.