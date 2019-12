Am Friedhof in Beuel : Diebe brechen in Lagerhalle ein und beschädigen Fahrzeuge

Unbekannte sind in eine Lagerhalle nähe des Beueler Friedhofs eingebrochen. Foto: Nicolas Armer/dpa

Beuel Diebe sind in eine Lagerhalle am Friedhof in Beuel eingebrochen. Dabei beschädigten sie mehrere Fahrzeuge und entwendeten ein Stromaggregat. Bislang fehlt von den Tätern jede Spur.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen sind Unbekannte in eine Lagerhalle amFriedhof in Beuel eingebrochen. Aufgrund einer Baustelle war die Lagerhalle nur über den Friedhof zu erreichen. Sie entwendeten ein Stromaggregat und beschädigten mehrere Fahrzeuge in der Halle. Zudem brachen sie mehrere Schränke auf und durchwühlten ihren Inhalt. Nach der Tat konnten sie unbemerkt fliehen.