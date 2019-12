St. Mary’s Children Hospital : Beuelerin unterstützt Hilfsprojekt in Nigeria

Beuelerin unterstützt Hilfsprojekt in Nigeria

Der Komplex des St. Mary`s Children Hospitals in Umuowa, Nigeria. Foto: privat/Leif (FM) Kubik

Küdinghoven. Die Beueler Physiotherapeutin Karin Hünteler reiste zum dritten Mal ins St. Mary’s Children Hospital nach Nigeria. Dort weihte sie das Physiotherapie-Centre und die Augenklinik mit ein und arbeitete bei der „Physio-Week mit.

„Die gegenseitige Wertschätzung ist der Schlüssel zu einem langfristigen Erfolg mit Nachhaltigkeit“, sagte Karin Hünteler nach ihrer Rückkehr aus Nigeria. Zum dritten Mal reiste die Physiotherapeutin aus Küdinghoven in die Stadt Umuowa, um nicht nur am Medical Mission Festival teilzunehmen, sondern um auch das neue Physiotherapie-Centre und die Augenklinik einzuweihen und um bei der „Physio-Week“ mitzuarbeiten.

„Die weiteren Tage“, so Hünteler, „wurden für einen intensiven fachlichen Dialog im Rahmen der Physiowoche sowohl auf den Krankenhausstationen des St. Mary’s Children Hospitals, als auch im Physio-Centre genutzt.“ Eine tägliche Visite der deutschen Kinderärztin verbunden mit einem Austausch mit unterschiedlichen Stationen sowie die wöchentliche Kindersprechstunde gehörten zum Aufgabengebiet des deutschen Teams.

Die nigerianischen und deutschen Physiotherapeuten sahen sich gemeinsam Patienten an und besprachen intensiv die entsprechenden Förderziele, vor allem der kleinsten Patienten. „Wir fuhren auch mit dem Kleinbus in die Dörfer, um den ärmsten und vielen alten Menschen in ihrer medizinischen Grundversorgung beizustehen und alltagsrelevante Maßnahmen zu verbessern.“