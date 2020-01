Alte Häuser in Beuel werden abgerissen : Wohnungsbaugesellschaft Montana will im Combahnviertel neu bauen

Die Häuser in der Rheindorfer Straße 15 und 17 sollen neuen Wohnhäusern weichen. Die Pläne stoßen in Beuel auf Widerstand

Diese beiden Häuser mit den Hausnummern 15 und 17 in der Rheindorfer Straße sind fester Bestandteil des historischen Combahnviertels, das noch ein Quartier mit einer hohen Dichte an ursprünglicher Bausubstanz ist. Doch diese beiden Immobilien stehen nicht unter Denkmalschutz. Zuletzt wurden sie 2007 auf einen möglichen Denkmalwert hin überprüft. Das Ergebnis: „Sie wiesen schon damals zu starke Überformungen im Inneren auf, das heißt sie erfüllen nicht die Kriterien eines Einzeldenkmals nach Paragraph 2 des Denkmalschutzgesetzes in Nordrhein-Westfalen“, schreibt Stadtkonservatorin Katrin Bisping an Linnemann.