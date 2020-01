Täter in Bonn-Beuel unterwegs : Polizei bittet nach Einbrüchen in Geislar um Hinweise

Polizei bittet nach Einbrüchen in Geislar um Hinweise

Täter in Bonn-Beuel unterwegs

Beuel Nach zwei Einbrüchen und einem Einbruchsversuch in Geislar ermittelt nun die Bonner Kriminalpolizei und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.

Die Bonner Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise etwas zu Einbrechern, die in Geislar unterwegs waren, sagen können. An der Sandorfstraße hatten sich bisher Unbekannte zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 20 Uhr, zunächst Zugang zum Gartengrundstück eines Einfamilienhauses verschafft. Dort hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob die Täter etwas entwendeten, ist zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht bekannt.

Erfolglos versuchten Einbrecher in ein Reihenhaus ebenfalls an der Sandorfstraße einzudringen. Der Einbruch erfolgte zwischen Montag, 19 Uhr, und bis Silvester, 11 Uhr. Nach der Spurenlage hatten die Täter sowohl an der Hauseingangstür, einem Fenster und der Terrassentür gehebelt.