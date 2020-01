Kein schöner Anblick : Illegale Mülldeponie in Beuel entlang der Maarstraße

Illegale Mülldeponie in Beuel entlang der Maarstraße

Müllberge an der Maarstraße in Beuel. Foto: Otto Kielhorn

Eine illegale Mülldeponie neben den Papier- und Altglascontainern an der Maarstraße in unmittelbarer Nähe der Autobahnunterführung erregt aktuell die Beueler. Zahlen muss dafür die Allgemeinheit.

Kaum sind die Festtage vorbei, türmt sich der Müll in vielen Haushalten. Das Geschenkpapier, die ersten vertrockneten Tannenzweige sowie der Küchenabfall der vergangenen Feiertage müssen entsorgt werden. Doch nicht jeder nutzt dafür die entsprechenden Tonnen oder die Container, die im Stadtgebiet stehen. Immer wieder nutzen Umweltsünder die Dunkelheit, um den eigenen Dreck, Verpackung, Baumaterial, alte Rohrverkleidungen, Wäschekörbe sowie Matratzen einfach am Straßenrand abzuladen und zu hoffen, dass andere den Müll entsorgen.

Das Abladen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar

Eine solche illegale Mülldeponie entdeckte Otto Kielhorn neben den Papier- und Altglascontainern an der Maarstraße in unmittelbarer Nähe der Autobahnunterführung. „Das Abfallsammel- und Entsorgungssystem der Stadt Bonn ist sehr umfassend und erfüllt sicherlich alle Entsorgungswünsche. So ist es für mich unverständlich, dass es Bonner Bürger gibt, die derartige Schweinereien verursachen“, ärgert er sich.