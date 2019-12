Sperrung von Überweg wird ignoriert : Abgeschaltete Fußgängerampel sorgt für gefährliche Situationen

Beuel Die Stadt Bonn hat die Fußgängerampel zwischen Gottfried-Claren-Straße und Von-Sandt-Straße am Konrad-Adenauer-Platz abgeschaltet. Ziel ist es, die Stadtbahnlinie 66 zu beschleunigen. Doch einige Personen laufen dennoch über den gesperrten Übergang.

Der Mann kommt aus der Gottfried-Claren-Straße, bleibt kurz an der Absperrung stehen, umrundet diese, vergewissert sich nochmal, dass kein Auto kommt und geht schnell über den gesperrten Fußgängerüberweg. Auf einer kleinen Verkehrsinsel bleibt er stehen und wartet bis ein weißer Geländewagen vorbeigefahren ist und spurtet dann rüber in Richtung Von-Sandt-Straße am Rande des Konrad-Adenauer-Platzes.

Durch die Maßnahme möchte die Stadtverwaltung testen, ob die längeren Grünphasen sich positiv auf den Straßenbahnverkehr, aber auch auf den Individualverkehr auswirken. Dem Test liegt eine Empfehlung der Bezirksvertretungen Bonn und Beuel und des Planungsausschusses sowie eine Dringlichkeitsentscheidung des Oberbürgermeisters zugrunde. Tiefbauamts-Leiter Peter Esch hatte schon bei der Abschaltung der Ampel, die Befürchtung, dass Passanten trotz Sperrung einfach die Straße überqueren. „Dass an dem Überweg in größerem Umfang ungesichert gequert wird, ist dem Tiefbauamt nicht bekannt“, so Isabel Klotz vom städtischen Presseamt. Aus diesem Grund finden auch keine Kontrollen an der Ampelanlage statt.