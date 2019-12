Schöne Bescherung zu Weihnachten : Streit um Garten in Geislar geht in die nächste Runde

Streit um Garten in Geislar geht in die nächste Runde

Geislar Der Streit um den Garten des Ehepaars Klampfl in Geislar geht in die nächste Runde. Erst forderte die Stadt Bonn das Ehepaar auf, ihren Garten zum 31. Januar zu räumen. Nun fiel dem Bauordnungsamt auf, dass sich zunächst die Bezirksvertretung mit dem Fall befassen muss.

Dem nicht genug: Nachdem die Klampfls wegen der Feiertage sofort mit dem Abriss der Aufbauten und der Fällung von Büschen und Hecken begonnen hatte, flatterte kurz vor Weihnachten ein zweiter Brief der Stadt ins Haus. Grund: Dem Bauordnungsamt war zwischenzeitlich aufgefallen, dass das durch einen Bürgerantrag der Klampfls ausgelöste behördliche Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Die Bezirksvertretung Beuel wird sich nun in der nächsten Sitzung am Mittwoch, 29. Januar, erneut mit dem Streit zwischen Stadt und Familie beschäftigen. Da der Ausgang der politischen Diskussion nicht vorhersehbar ist, hat die Stadt die Frist vorsichtshalber bis zum 29. Februar verlängert.

Claudia Klampfl sagte dem GA: „Der erste Brief hat uns sehr traurig gemacht. Aber wir haben die Entscheidung geschluckt und mit der Arbeit im Garten begonnen. Der zweite Brief hat uns jedoch richtig wütend gemacht, weil wir nun schon mit dem Abriss begonnen haben. Denn jetzt haben wir wieder einen Funken Hoffnung.“

Die Auseinandersetzung mit der Stadt Bonn um die Rechtmäßigkeit der Gartenanlagen in Geislar dauert nun schon mehr als zehn Monate an. Der Streit dreht sich um die Frage, durften die Eheleute Wolfgang und Claudia Klampfl in ihrem Garten an der Straßeneinmündung Auf der Rötschen/L 16 Aufbauten errichten oder nicht?